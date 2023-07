El Heraldo de Aguascalientes recibió a un equipo de destacados estudiantes de la Secundaria General Nº 2, José Clemente Orozco, tras su destacada participación en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Singapur. Los alumnos Dana del Real Medina, Adrián Santos y Ulises Jiménez, regresaron a su hogar portando preseas, gracias a su arduo trabajo y dedicación.

En entrevista con Alitzel Herrera, Dana, compartió su alegría al regresar de la competencia. «Estoy muy feliz de haber regresado. Fue una experiencia inolvidable y estoy muy, muy agradecida por haber ido. Nos sentimos muy orgullosos por las medallas que obtuvimos, pero aún así queremos seguir dando lo mejor de nosotros, de las matemáticas», comentó.

Adrián, ganador de una medalla de plata, habló de su nerviosismo y cómo se preparó para el concurso. «Mi preparación fue aproximadamente de tres meses tomando clases en línea y con un maestro en particular. El reto más difícil que tuve ahí fue el inglés, ya que no soy hablante en 100% de eso. Pero a pesar de eso, pude comunicarme con mis compañeros de equipo», confesó.

Ulises, que ganó medallas de plata y bronce en dos modalidades diferentes, comentó sobre el apoyo en el hogar. «Mi familia me ha apoyado mucho. Sí se sienten orgullosos. Mi papá, mi mamá me han apoyado mucho. Y me siento bien de haber ganado estas medallas. Fue muy competitivo… Me gustó mucho convivir con ellos, aunque se me dificultaba la comunicación en inglés», comentó.

Todos los estudiantes indicaron su intención de seguir compitiendo en matemáticas y otras disciplinas científicas, aunque todavía es temprano para definirlo.

Por su parte, la maestra Alejandra Macías, responsable de la preparación de los tres estudiantes para el concurso, expresó su satisfacción y gratitud. «Me siento muy contenta y agradecida, sobre todo, con todo Aguascalientes, por el apoyo recibido para nosotros lograr este sueño. Y sobre todo, que ellos vivieran la experiencia de poder compartir sus conocimientos con alumnos de otros países.»

La profesora destacó el apoyo del profesor Elías Loyola Campos, quien en conjunto con Alejandra, preparó a los alumnos de manera gratuita con temas de alto grado de dificultad y simulando preguntas con las que se encontraron en la competencia, lo cuál les sirvió para llegar completamente preparados para ganar en las diferentes etapas del concurso.

Durante los tres meses de preparación intensiva que siguieron a la invitación del evento, Alejandra destacó que el reto más grande fue superar la barrera del idioma. A pesar de que el inglés era el lenguaje universal del concurso, los organizadores y participantes fueron cordiales y amables, algunos incluso intentaron hablar español para facilitar la comunicación.

La docente también compartió su reacción inicial ante la noticia de que sus estudiantes eran ganadores. «Fue de, en primer momento, no lo creíamos porque presentarnos así tan de repente a Singapur fue como imposible.» Sin embargo, con el apoyo del coordinador de Guadalajara, el sueño se convirtió en realidad.

El camino a Singapur no estuvo exento de dificultades financieras, pero gracias a la ayuda del Instituto de Educación de Aguascalientes, dos diputados, la gobernadora y los compañeros de trabajo de Alejandra, los gastos se cubrieron.

El director del plantel, Luis Antonio Álvarez, expresó su orgullo por los logros de los estudiantes y el compromiso del equipo docente. «Me siento muy orgulloso, tanto de la maestra como de todo el equipo docente, porque como bien lo dice la maestra Alejandra, esto es trabajo de todos.»

Luis también destacó la importancia del apoyo de los padres de familia, que colaboraron tanto económicamente como participando en la organización de rifas y kermeses. Mirando hacia el futuro, Luis manifestó su intención de continuar impulsando a sus alumnos a competir y prepararse bien.

Este destacado logro de la Secundaria General Nº 2, José Clemente Orozco, no sólo celebra el triunfo de tres jóvenes talentosos, sino también reconoce el esfuerzo conjunto de docentes, padres y la comunidad de Aguascalientes. Todos esperamos ver a más estudiantes de la escuela participando y ganando en competencias internacionales como la Olimpiada de Singapur en el futuro.