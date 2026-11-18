Tres estudiantes del Instituto Tecnológico El Llano desarrollaron Aqua Smart Filter, un sistema que busca aprovechar el agua de lluvia y niebla para abastecer a comunidades rurales. Su proyecto ganó ExpoCiencias 2026 y los llevará a representar a México en Kuwait durante 2027.

A veces, las ideas que buscan transformar una comunidad nacen de observar sus necesidades más cotidianas. Para tres jóvenes de Aguascalientes, la inquietud por encontrar nuevas formas de acceder al agua potable se convirtió en un proyecto que hoy les abre las puertas de una competencia científica internacional.

José de Jesús Íñiguez Santoyo, César Emmanuel Íñiguez Santoyo y Jesús Erubiel Díaz Bernal, estudiantes del Instituto Tecnológico El Llano, son los creadores de Aqua Smart Filter, un sistema diseñado para captar y purificar agua proveniente de la lluvia y la niebla, con la intención de ofrecer una alternativa de abastecimiento para las familias que habitan en comunidades rurales.

Su trabajo obtuvo el primer lugar en ExpoCiencias 2026, resultado que les permitió conseguir una acreditación para participar en ExpoCiencias Internacional (ESI) 2027, que se celebrará en Kuwait, donde tendrán la oportunidad de presentar su propuesta ante estudiantes y especialistas de otros países.

Detrás de este logro hay una motivación que va más allá de una competencia: buscar que el conocimiento adquirido en las aulas pueda convertirse en una herramienta para atender las necesidades de su propia comunidad.

El funcionamiento de Aqua Smart Filter parte de una idea sencilla: aprovechar el agua que se encuentra en el ambiente. Para conseguirlo, los estudiantes diseñaron una malla capaz de captar la humedad de la niebla, acompañada de un mecanismo de condensación mediante tubos de cobre que conduce el líquido hacia una canaleta, donde también se recolecta el agua de lluvia.

Una vez captada, el agua pasa por un proceso de filtración de cinco etapas. El prototipo también incorpora mecanismos complementarios de tratamiento, destinados a mejorar sus condiciones para el consumo humano.

A esta propuesta se suma el uso de tecnología de internet de las cosas (IoT), mediante sensores que permiten supervisar parámetros relacionados con la calidad del agua, entre ellos los niveles de pH y turbidez, además de identificar la presencia de lluvia.

Los datos recopilados se transmiten a una plataforma digital en la nube, lo que permite consultar el funcionamiento del sistema a distancia, incluso desde un teléfono celular.

De esta manera, los jóvenes combinaron conocimientos de distintas áreas para desarrollar una herramienta que, además de captar y tratar agua, permite dar seguimiento a sus condiciones mediante recursos digitales.

Sin embargo, la parte más humana de Aqua Smart Filter está en el lugar que inspiró su creación: la comunidad de La Estancia, en Aguascalientes. Pensar en las necesidades de sus habitantes llevó a los estudiantes a buscar una alternativa tecnológica que pudiera contribuir al acceso al agua.

Esa experiencia también los motivó a compartir un mensaje con otros jóvenes que, como ellos, comienzan a descubrir las posibilidades de aplicar sus conocimientos fuera de las aulas.

“Busquen soluciones a sus comunidades, como nosotros lo hicimos para la comunidad de La Estancia, en Aguascalientes; no solo se queden en su carrera, busquen otros horizontes y sigan adelante”, compartieron los jóvenes.

Durante el desarrollo del proyecto contaron con la asesoría de los docentes José de Jesús Campos Torres y Mauricio Ramos Dávila, quienes los acompañaron en el proceso de convertir su propuesta en un prototipo tecnológico.

Los integrantes del equipo también expresaron su agradecimiento a la gobernadora Tere Jiménez por el respaldo al talento juvenil y las oportunidades de participar en encuentros científicos dentro y fuera de México.

Ahora, con la mirada puesta en Kuwait, los tres estudiantes se preparan para llevar su proyecto a un escenario internacional. Su participación representará una oportunidad para compartir una propuesta nacida en Aguascalientes y conocer otras iniciativas desarrolladas por jóvenes de distintas partes del mundo.

Lo que comenzó con la intención de encontrar agua donde pocas veces se piensa buscarla, entre la niebla y las gotas de lluvia, hoy se convierte en una oportunidad para cruzar fronteras.

Y aunque el camino de Aqua Smart Filter todavía tiene etapas por recorrer antes de convertirse en una solución de uso comunitario, sus creadores ya han dado un primer paso: demostrar que una necesidad cercana puede inspirar una idea capaz de llegar mucho más lejos de lo imaginado.