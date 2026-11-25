Con un envoltorio que contenía aproximadamente 40 gramos de hierba verde y seca, un joven de 19 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de San Francisco de los Romo.

La detención se registró en el cruce de la avenida Constitución y la calle Santa Rita, en el fraccionamiento Ex Viñedos de Guadalupe, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo que, según el reporte policial, adoptó una actitud evasiva al notar su presencia.

Los oficiales interceptaron al joven, identificado como José “N”, y le practicaron una revisión preventiva, durante la cual encontraron entre sus pertenencias el envoltorio con la hierba, aparentemente marihuana.

Tras el hallazgo, el joven fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público del fuero común, instancia que determinará su situación jurídica.