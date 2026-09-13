Joven señalado por robo de celular a taxista

Un joven de 24 años fue detenido en Jesús María, señalado como presunto responsable del robo de un teléfono celular que se encontraba dentro de un taxi. Tras su captura quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El hecho fue reportado al Servicio de Emergencias 911 desde el cruce de la avenida Alejandro de la Cruz y Arroyo de Las Culebras, donde inicialmente se informó que tres sujetos habían despojado de su celular al conductor de un vehículo de alquiler.

Policías estatales y municipales que integran el Mando Coordinado acudieron al sitio y se entrevistaron con el taxista, quien señaló que momentos antes le habían sustraído del interior de la unidad un teléfono Oppo, valuado aproximadamente en 6 mil pesos.

La víctima indicó a los uniformados la dirección en la que había escapado el presunto responsable, por lo que desplegaron un rastreo por calles de la zona.

Durante la búsqueda localizaron a un individuo identificado como Alejandro “N”, de 24 años, quien fue detenido y posteriormente trasladado ante el agente del Ministerio Público del fuero común.

En la Fiscalía General del Estado se inició una carpeta de investigación por el presunto delito de robo en agravio del taxista, mientras la autoridad ministerial quedó a cargo de determinar la situación jurídica del detenido.