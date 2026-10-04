Un joven de 19 años resultó con golpes menores luego de perder el control de su automóvil, salir de la carretera federal 45 y estrellarse de frente contra un árbol, el cual terminó derribado por la fuerza del impacto.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:40 horas, a la altura del kilómetro 15+600, en territorio del municipio de San Francisco de los Romo. El percance fue reportado al Servicio de Emergencias 911, por lo que policías estatales de Carreteras acudieron al sitio para verificar si había personas lesionadas.

Al llegar encontraron fuera del camino un Honda Civic gris, modelo 2013 y con placas de Zacatecas. La unidad era conducida por Juan “N”, de 19 años, quien presentó algunos golpes, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital.

De acuerdo con los indicios recabados en el lugar por los oficiales, el joven circulaba por la carretera 45 cuando perdió el control del automóvil hacia su costado derecho. La unidad abandonó la superficie de rodamiento y posteriormente se impactó de frente contra un árbol.

El golpe fue suficiente para derribar el árbol, mientras que el Honda quedó detenido en el lugar. Pese a lo aparatoso del percance, las autoridades únicamente reportaron daños materiales.