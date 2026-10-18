Una joven de aproximadamente 23 años terminó detenida luego de estrellar la camioneta que conducía contra un árbol y una guarnición en la colonia del Trabajo. La prueba de alcoholemia confirmó que manejaba en estado de ebriedad.

El accidente ocurrió en el cruce de avenida Siglo XXI y la calle Seguro Social, donde una camioneta Honda negra, con placas estadounidenses, terminó siniestrada después de que su conductora perdiera el control del volante.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba de oriente a poniente sobre Siglo XXI cuando, al llegar a dicho cruce, la joven realizó una maniobra de vuelta a exceso de velocidad, lo que provocó que se saliera de control y chocara contra el árbol y la guarnición.

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Municipal llegaron al sitio y auxiliaron a la conductora y a su acompañante, quienes permanecían dentro de la camioneta.

La automovilista, identificada como Renata, de aproximadamente 23 años, fue asegurada por los oficiales y sometida a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo.

Posteriormente, policías viales tomaron conocimiento del percance y ordenaron el traslado de la camioneta a una pensión.

Por su parte, Renata fue llevada al Complejo de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición del juez cívico para determinar su situación legal.