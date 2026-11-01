Un motociclista de 23 años resultó gravemente lesionado luego de perder el control de su unidad y estrellarse contra una capilla de concreto, en calles de la colonia Insurgentes, en Aguascalientes.

El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 03:15 horas, en el cruce de avenida Convención de 1914 y la calle General Roque González, donde quedó tendido sobre el asfalto Edgar, de 23 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba de poniente a oriente por el carril izquierdo de avenida Convención, a bordo de una motocicleta Vento, modelo 2022, color blanco y con placas de Aguascalientes.

Sin embargo, al llegar al mencionado cruce perdió el control del manubrio hacia su izquierda, por lo que terminó impactando el costado de la motocicleta contra una capilla de concreto. La fuerza del golpe provocó que saliera proyectado y cayera sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para auxiliar al motociclista, quien, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado en código rojo al Hospital General de Zona número 2 del IMSS.

Elementos de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y ordenaron el retiro de la motocicleta mediante una grúa para su traslado a la pensión municipal.

Los daños materiales fueron estimados en aproximadamente 20 mil pesos.