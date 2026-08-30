Un joven de 18 años protagonizó un accidente durante la madrugada luego de perder el control de su vehículo y terminar contra un buzón metálico en la colonia Miravalle.

El choque ocurrió alrededor de las 05:10 horas, en avenida Convención, poco antes del cruce con avenida Fundición.

Oscar conducía un Nissan sedán blanco, modelo 2013 y con placas de Aguascalientes, en dirección de oriente a poniente por el carril derecho de avenida Convención.

De acuerdo con la mecánica del percance, antes de llegar a Fundición perdió el control de la dirección hacia la derecha. El neumático delantero de ese costado subió a la guarnición y la parte frontal del automóvil se estrelló contra un buzón metálico.

La fuerza del impacto provocó que el Nissan realizara medio giro hacia la izquierda, hasta quedar detenido con el frente orientado hacia el norte.

Policías viales acudieron al sitio para atender el accidente. Los daños materiales fueron calculados en aproximadamente 40 mil pesos, mientras que el automóvil tuvo que ser retirado con una grúa y trasladado a la pensión.