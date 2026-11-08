Un automovilista de 28 años resultó con golpes leves luego de perder el control de su vehículo y salirse de la carretera estatal número 60, durante la madrugada de este domingo. El accidente dejó únicamente daños materiales.

Fue alrededor de las 04:30 horas cuando se recibió una llamada al Servicio de Emergencias 911, en la que se alertaba sobre un automóvil que había terminado fuera de la cinta asfáltica, a la altura del kilómetro 9+700.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal de Carreteras, quienes encontraron un Fiat gris, modelo 2020, con placas de Aguascalientes, fuera de la carretera.

Al volante se encontraba Carlos N., de 28 años, quien sufrió algunos golpes a consecuencia del percance, aunque sus lesiones no ameritaron que fuera trasladado a un hospital.

Tras revisar los indicios encontrados en el sitio, los oficiales establecieron que el conductor circulaba por dicha carretera cuando perdió el control del volante y se salió hacia el costado izquierdo, donde terminó su trayectoria.

El percance quedó en daños materiales y lesiones menores para el automovilista.