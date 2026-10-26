Un joven de 27 años terminó detenido por elementos de la Policía Estatal, luego de que presuntamente le encontraron 11 envoltorios con droga sintética entre sus pertenencias, durante un operativo de vigilancia en el fraccionamiento Ojocaliente I, en Aguascalientes.

El sospechoso, identificado como Joselito “N”, fue detectado por los uniformados cuando realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida San Francisco.

De acuerdo con el reporte policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de las patrullas, situación que llamó la atención de los oficiales, quienes decidieron interceptarlo para someterlo a una revisión preventiva.

Durante la inspección, los policías localizaron entre sus pertenencias 11 envoltorios con una sustancia granulada que presentaba las características del cristal, cuyo peso aproximado fue de 11 gramos.

Ante el hallazgo, Joselito fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público junto con la sustancia asegurada.