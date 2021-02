Por FRANCISCO VARGAS M.

El matador de toros y figura del toreo de nuestro país, Joselito Adame, convocó a una rueda prensa la mañana de este lunes 22 de febrero, misma que se llevó a cabo en conocido restaurante ubicado al norte de la ciudad capital, a la cual asistieron amigos representantes de la fuente taurina de Aguascalientes; asimismo, de manera virtual, hubo participación, por vía Zoom y a través de las redes sociales, de colegas de la capital y otros estados.

Acompañado de su apoderado, el matador en el retiro Eulalio López “Zotoluco”, y de manera virtual de su representante en España, Alberto García, el diestro aguascalentense Joselito Adame señaló que el motivo principal de esta rueda de prensa fue para dar a conocer que, a pesar de que ya tenía algo hecho conjuntamente con todo su equipo de trabajo, durante todo el presente año no hará temporada en España, ya que lo importante en estos tiempos complicados de pandemia es reactivar la fiesta brava de manera presencial en nuestro país, adaptándose a las nuevas circunstancias y planteamientos, entre los que resaltan lo referente a los honorarios, todo con el propósito de rescatar los empleos de las muchas personas que viven alrededor de la fiesta de toros, y que en estos momentos la están pasando mal al no percibir ingresos; añadió, además, el hecho de que sus apoderados ya están hablando con los empresarios para reanudar la actividad taurina en nuestro país.

Comentó que es fundamental la unidad de todos los sectores y agrupaciones de la fiesta de México, pidiendo el apoyo de la prensa especializada, refiriéndose que, para él, todos los que desempeñan esta actividad y profesión tienen el mismo valor de importancia.

Enseguida, de manera virtual, participó su representante en España, el también empresario taurino Alberto García, quien mencionó que, cuando Joselito le expresó la decisión de no hacer temporada en España en el presente año, se sorprendió, ya que le tenía reservado lugar para que actuara en varias de ellas que maneja, tales como Burgos, Huesca y Fuengirola; sin embargo, comentó que respeta la decisión, y más por buscar la reactivación en México, añadiendo que, en España, en el pasado 2020 se celebraron más de 100 festejos siguiendo todas las medidas sanitarias, sin registrase ningún caso de contagio por COVID-19 entre las personas que asistieron a presenciar festejos taurinos.

Por su parte, Eulalio López “Zotoluco” destacó que, a pesar de no participar su poderdante Joselito en corridas de toros, éste no ha descuidado su preparación y tampoco ha dejado de torear en estos tiempo de pandemia, pues ha pasaportado a puerta cerrada en diferentes ganaderías más de 70 toros, dando una descriptiva explicación de la grave problemática que afrontan los ganaderos de toros de lidia en nuestro país, quienes, acertadamente, están lidiando sus toros a puerta cerrada en vez de mandarlos al rastro.

Destacó que se pueden dar festejos presenciales siempre y cuando se cumpla con todos los protocolos sanitarios que indiquen las autoridades correspondientes y, en cuanto a los que ya se han realizado de manera virtual en nuestro país, señaló que estos no han tenido éxito, ya que los aficionados no están aún acostumbrados a no presenciarlos en las plazas de toros, subrayando que es necesario trabajar, de manera conjunta y unida, con todas las agrupaciones para planear la manera de realizar festejos taurinos mayores de manera presencial en México.

Dentro del amplio espacio de preguntas y respuestas, Joselito Adame comentó si en su momento tiene que alternar con algún torero joven o que no se encuentre entre los de primer nivel, con gusto aceptará, previo un análisis que hará su equipo de trabajo, concluyendo que está en las manos de todos los involucrados sacar adelante la querida y amada fiesta brava de nuestro país. (pacovargas_@hotmail.com <mailto:pacovargas_@hotmail.com>)