En entrevista con El Heraldo de Aguascalientes, el matador José Miguel Arellano compartió detalles sobre su reciente triunfo en la Feria de San Juan Bautista en Ecuador, así como su preparación para próximas corridas, incluyendo la de Real de Asientos.

José Miguel expresó su satisfacción por haber sido repetido en la feria de Ecuador, destacando la importancia y belleza de este evento taurino. «Le pude cortar las orejas a mi primer toro y estoy muy agradecido con la afición de Ecuador que me ha tratado muy bien desde que llegué la primera vez. Es una feria muy bonita, muy importante del Ecuador», comentó.

Respecto a su preparación para la corrida en Real de Asientos, Arellano enfatizó la importancia del entrenamiento físico y técnico. «La preparación siempre es mucha preparación física en cuanto a cardio, a resistencia física. Voy a subir el cerro, me voy a correr ahí por la ciudad. Un poco de gimnasio también, no en exceso, pero siempre me mantengo también un poco ahí en el gimnasio», explicó. Añadió que el toreo de salón es fundamental para pulir y perfeccionar la técnica, y que también realiza entrenamiento con el carretón en su casa. Además, mencionó que practica yoga para mejorar su flexibilidad y coordinación.

Sobre la preparación mental, José Miguel reveló que caminar por el cerro le ayuda a despejarse y mantenerse centrado. «Disfruto mucho mi profesión y estar tranquilo, saber que estás haciendo lo que te gusta, es lo que me mantiene a mí bien», señaló.

El matador también reflexionó sobre su participación en la Feria de San Marcos y cómo ha evolucionado desde entonces. «El año pasado tomé la alternativa aquí en la feria y yo creo que fue como un estate quieto porque uno toma la alternativa y va a pensar que va a torear en todas las plazas del mundo. Pues no es totalmente al contrario, es empezar desde cero e ir poco a poco escalando», comentó.

En cuanto a sus metas, Arellano expresó su deseo de triunfar en Real de Asientos y, eventualmente, confirmar su alternativa en la Plaza México. «Eso es lo primordial de momento», afirmó.

Para concluir, José Miguel invitó a todos los aficionados a la corrida en Real de Asientos el próximo 27 de julio, destacando la belleza del pueblo y la calidad del cartel. «Espero que vayan a verme torear y ahí los esperamos», finalizó.