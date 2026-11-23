José Guadalupe “N” permanecerá tras las rejas luego de que un juez lo vinculó a proceso por su probable participación en el delito de atentados al pudor, cometido en agravio de una menor de edad en Aguascalientes.

El caso llegó a manos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género, donde una agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación a partir de la denuncia presentada y reunió los datos de prueba para proceder legalmente contra el señalado.

Una vez integrada la información, la representación social solicitó la intervención de un Juez de Control para llevar al acusado ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existían elementos suficientes para vincular a proceso a José Guadalupe “N”, a quien impuso las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que deberá permanecer recluido mientras avanza el procedimiento penal.

Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará recabando elementos relacionados con los hechos denunciados.