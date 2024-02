El próximo miércoles 14 de febrero se cumplirán 20 años de la última ocasión en que vi, saludé, abracé, al señor José Dávila Rodríguez, Jefe del Departamento de Radio, director de Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, amigo, mentor de muchos de quienes nos acercamos a la radio con el objeto de comunicar algo…

El hecho ocurrió en el contexto del homenaje que se le ofreció por parte de la Universidad, encabezada en ese momento por el médico Antonio Ávila Storer, y desde luego por los productores de radio, operadores y uno que otro artista, la gente que lo quisimos (queremos), tratamos y trabajamos con él.

Dicho homenaje tuvo lugar en el foro del Teatro de Aguascalientes, el espacio escénico cuya cabina llenó con su presencia hasta darle su nombre, para operar los controles técnicos en los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA), innumerables feriales de Aguascalientes, etc.

En el foro estaban acomodadas las sillas y los atriles que cada viernes ocupan los miembros de la OSA para insuflarles vida a sus instrumentos y recrear el ingenio humano plasmado en las partituras.

Fuimos todos acomodándonos en los lugares sagrados de los músicos -a Armida, mi esposa, y a mí nos tocó en la segunda fila de los violines primeros-. Ya cuando todos ocupamos un lugar, Joel Torres, el imprescindible fotógrafo de todo evento artístico, tomó una serie de imágenes desde el balcón del teatro, Dávila ocupando el podio del dictador… Perdón: del director, las manos juntas en su bajo vientre, empuñando la batuta con la mano derecha.

Ahora me acuerdo (¡siempre los recuerdos, la memoria, siempre y sólo eso!) de aquel fragmento de Joan Manuel Serrat: “tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido sólo se llevó la mitad”. Evoco la frase porque hay momentos de esa jornada que se me han sumergido en la bruma del olvido… No recuerdo, por ejemplo, si alguien habló. Supongo que sí, el rector Ávila Storer, el director general del ICA, Alejandro Lozano Moreno, y Jorge García Navarro, jefe directo de Dávila.

Después, gracias a la intervención de Jorge Campos Espino y Fernando Edréhira Macías, vinieron la música y la danza, a cargo de Ketzal y la Compañía Estatal de Danza y después de estos el Mariachi Juvenil Los Reyes y una agrupación de baile flamenco.

Terminadas danza y música, poco a poco el silencio y la soledad regresaron al lugar de donde la algarabía los había expulsado, hasta que las luces se apagaron y las últimas personas se fueron, y de ahí a la eternidad. No volví a ver a Dávila, ni a hablar con él, ni nada, y ya ni siquiera me acuerdo si me despedí de él, quiero decir, personalmente… El hecho es que estuvo muy contento ese día… Vacilador como siempre, tomándose fotos con quien quiso, pero ya era evidente que la muerte había posado su brazo helado en sus hombros y lo encaminaba; se encaminaban hacia la nada, hacia donde nadie queremos ir, ¡nadie! Falleció casi dos meses después, el 9 de abril, viernes santo -murió ese día para no ir a misa, fue el chascarrillo que circuló-.

En años anteriores, en más de una ocasión, le solicité una entrevista, que según yo iba a ser “la entrevista”. Invariablemente me había evadido, a veces de mala manera. Ahora que le doy vueltas al asunto pienso que tal vez creyera que lo que él era, lo que había hecho, no alcanzaban para una entrevista, no sé. El hecho es que un día de 2003, quizá antes o después de una grabación de Al tranco, me llamó aparte y me dijo que hiciéramos la entrevista. Conversamos en su estudio en dos sesiones matutinas, envueltos en un silencio mágico, luminoso, mientras convalecía de una fractura de brazo. El texto se publicó en tres entregas en Crisol, bajo el título de “Corre grabación”. Por cierto que la primera mereció de mi amigo Gustavo Arturo de Alba, alma de la revista, la portada con una fotografía tomada por mí ese 14 de febrero desde mi posición privilegiada de la segunda fila, detrás del concertino. Desde luego le pregunté por qué después de tanto tiempo había cambiado de opinión y accedido. La respuesta fue que “sentía pasos en la azotea”, es decir, supo que le quedaba poco tiempo de vida.

A propósito de esto, el asunto de la enfermedad fue tratado con mucha discreción. Ya no me acuerdo como me enteré, pero sí que los jueves, de febrero, de marzo, cuando me reunía con gente de Radio UAA para hacer El Mentidero, ya fuera aquí o en alguna comunidad, le preguntaba por él a Myrna Ruiz Flores, mi compañera de conducción. Invariablemente la expresión se le descomponía: “está mal”. Por cierto que ya tenía tiempo de no ir a la universidad.

Veo la fotografía tomada el 14 de febrero, y… Muchas cosas se remueven en mi mente… Momentos, personas, circunstancias, voces, emociones, músicas, lugares, tequila y tabaco, y una que otra mentada de madre… Falta ya mucha gente de entre todos los que nos reunimos aquella mañana de febrero: Rafael Juárez Rodríguez, Ricardo Chávez Pérez, Francisco Joel Ruiz, David García, Felipe de Jesús Polina, José Rivera Mota, Mary Jiménez Gómez Loza, Amador Gutiérrez Gallo, Ángel Hernández Arias…

En fin. Ese año le fue dedicado el Ferial de Aguascalientes, que versó sobre el corazón de esta “Suave Matria”. En alguno de los días de presentación del espectáculo, en donde se encuentra la entrada de la cabina del teatro, se llevó a cabo una sencilla ceremonia en la cual se le impuso su nombre a la sala de controles. Por cierto que en ésta Julio Aguilar, uno de los tramoyas mayores, colgó una fotografía tomada por Armida, mi compañera de vida, en la que aparecemos, el maestro Ladislao Juárez Ponce, José Dávila Rodríguez, Jorge Campos Espino, el propio Julio, Alfredo Báez ¡puro histórico de las artes locales!, y este servidor de la palabra que pretendo ser.

Finalmente, el 23 de agosto de 2013, se le impuso el nombre de Dávila al edificio 14 de Ciudad Universitaria, sede de Radio UAA. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).