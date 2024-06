El secretario general de Gobierno, Florentino Reyes Berlié, informó sobre el desarrollo del proceso electoral en el estado, destacando la notable participación ciudadana y la efectiva coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad en la entidad.

En entrevista con El Heraldo, el titular de la SEGGOB expresó su satisfacción por la respuesta de la ciudadanía, calificando la jornada como una «gran fiesta electoral». Subrayó que se aprovechó esta oportunidad histórica de la elección más grande del estado y del país.

Respecto a la seguridad, el secretario mencionó que, aunque se habían presentado nueve denuncias, los incidentes fueron considerados menores. «La mayor parte han sido consideraciones u opiniones de algunos ciudadanos. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ha realizado algunas detenciones, pero estamos a la espera de que se substancien», aclaró.

Reyes Berlié destacó la cooperación entre los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, señalando que no es común ver tal nivel de colaboración en otros estados. «Con el liderazgo de la gobernadora Tere Jiménez, hemos logrado una conjunción de voluntades, poniendo siempre a Aguascalientes por encima de intereses personales», afirmó.

El operativo de seguridad continuará hasta que todos los paquetes electorales sean entregados a los respectivos institutos para su conteo. Afirmó que las fuerzas de seguridad pública del estado, junto con la Guardia Nacional y otras corporaciones, están plenamente desplegadas para garantizar un proceso electoral seguro y ordenado.

Respecto a la instalación de casillas, el secretario informó que, aunque hubo retraso en la transmisión de información, para las 11:15 a.m. ya estaban operativas el 100% de las casillas. Este retraso se debió principalmente a la falta de algunos funcionarios de casilla, situación que fue resuelta rápidamente con la incorporación de ciudadanos voluntarios.

Finalmente, el secretario aseguró que el comportamiento de los partidos políticos ha sido observado con relativa tranquilidad, con algunos comentarios de diversa índole que no han alterado la paz y el desarrollo de la jornada electoral.

En conclusión, Florentino Reyes Berlié expresó su satisfacción con el desarrollo del proceso electoral hasta el momento, reiterando el compromiso de las autoridades de mantener la vigilancia y el orden hasta el cierre de las votaciones y la entrega final de los paquetes electorales.