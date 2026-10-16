Abril Valadez Agencia Reforma

CDMX.- Jonás Cuarón inauguró la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con Campeón Gabacho, película que aborda la migración mexicana hacia Estados Unidos desde el humor y una perspectiva emotiva.

Basada en la novela de Aura Xilonen, quien también participó en el guion, la cinta sigue a Liborio, un joven mexicano que llega a Nueva York y encuentra en el boxeo una forma de defenderse.

El protagonista, Juan Daniel García Treviño, destacó que la historia presenta a los migrantes como personas capaces de reír, luchar y buscar oportunidades, alejándose de los relatos centrados exclusivamente en el sufrimiento.

Durante la presentación, Daniela Michel, directora del festival, resaltó la energía y originalidad de la película, mientras Alfonso Cuarón defendió la libertad de los artistas para abordar distintas temáticas.

La producción será distribuida por Cinépolis y llegará a las salas mexicanas el próximo 29 de octubre, tras su presentación inaugural en Morelia.