CDMX.- Brad Pitt y Angelina Jolie pusieron fin al litigio que durante cuatro años los enfrentó por la propiedad de Château Miraval, su antigua bodega en Francia, mediante un acuerdo extrajudicial.

De acuerdo con TMZ, ambos actores solicitaron retirar sus demandas ante el tribunal, con lo que quedó cancelado el juicio previsto para 2027.

En un comunicado conjunto, sus representantes señalaron que la decisión fue tomada en beneficio de su familia y descartaron ofrecer más comentarios.

La disputa comenzó en 2022, cuando Pitt demandó a Jolie por vender su participación en la propiedad a Tenute del Mondo, empresa vinculada al grupo Stoli, en una operación valuada en aproximadamente 64 millones de dólares.

El actor argumentó que existía un compromiso de no vender sus acciones sin consentimiento mutuo, mientras que Jolie negó dicho acuerdo.

El litigio también reavivó las acusaciones de maltrato formuladas por la actriz contra Pitt, derivadas de un incidente ocurrido durante un vuelo privado en 2016. El actor rechazó los señalamientos.

La resolución extrajudicial no implica una determinación sobre la responsabilidad de las partes respecto a dichas acusaciones.

El acuerdo llega casi dos años después de que ambos formalizaran su divorcio, en diciembre de 2024, tras ocho años de proceso.