A pesar de que suele decirse que la Navidad fue creada por el marketing, lo cierto es que es una de las fechas favoritas de la gente, ya sea por religión, experiencias, compras u otras referencias, y la emoción que genera incentiva el consumismo, mismo que beneficia a las marcas si y sólo si conocen a su target (público objetivo).

Si vemos nuestro entorno en estos días, podemos percatarnos que los negocios (en su mayoría) cada año adornan sus oficinas, locales, e incluso sus redes sociales para estar en sintonía con la celebración, algo que ocurre por tiempo limitado, y está bien que acontezca. Mi punto es que una buena decoración o diseño gráfico impactan, llaman la atención, pero ese arte es más rentable cuando partes de una estrategia.

¿Eh? Comúnmente cuando se diseña o se adorna por una ocasión especial, en este caso las marcas en los días festivos, el enfoque está solamente en cómo verse bonito, y sin querer se deja al target en último lugar, y debe ser al revés, primero se parte de este elemento humano para conocer gustos e intereses. crear un plan (marketing), y luego se procede a la comunicación (publicidad).

Si vemos las redes sociales, la mayoría de los negocios tienen un diseño navideño en sus fotos de perfil y/o de portada, o al menos en su contenido en general, quienes no lo hagan se puede suponer que no están al día, sin embargo, está la posibilidad de que “omitan” dicha celebración por temas de imagen, desinterés o porque no encaja con lo que hacen.

Todo elemento que uses en tus anuncios debe ayudarte a vender, si no necesitas a Santa Claus no es una obligación que lo incluyas en tu publicidad en estas felices fiestas, lo raro sería usarlo en verano, pero a lo que me refiero es que si en esta época no te es indispensable, si puedes promocionarte sin elementos navideños y aun así logras tus objetivos de venta… el cuento se cuenta solo.

Y lo mismo sucede con las estaciones del año, el verano suele estar asociado a la playa, y no por eso debes poner el mar y las palmeras, hay distintas formas de promocionarse, por ejemplo: al Notariado y a la Abogacía se les hace más atractivo hablar del mes del Testamento en septiembre, que enseñar hojas de un árbol en color naranja por el día 23 del mismo mes, fecha que inicia el otoño en México.

Así que quítate esa presión de ponerle un gorro de Santa a tu foto de perfil o de poner lucecitas en tu local, sino te suman como marca no lo hagas. Continúa brindando esa atención ejemplar con tu personal, clientela y proveedores, y celebra estas fiestas decembrinas a tu manera.

