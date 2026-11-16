Un joven de 18 años terminó detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que fuera sorprendido montando una yegua que contaba con reporte de robo en el municipio de Jesús María.

El sospechoso fue identificado como Gael N, originario de Zacatecas, quien no pudo acreditar la propiedad del animal, por lo que ahora enfrenta una investigación por su probable participación en el delito de abigeato.

La intervención ocurrió después de que policías de la Comisaría Metropolitana recibieran el reporte del robo de una yegua rosilla y comenzaran su búsqueda por la zona oriente de Jesús María.

Durante el operativo, los uniformados detectaron a un jinete que avanzaba sobre el bulevar a Zacatecas, a la altura del fraccionamiento Trojes de Alonso. Según el reporte policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de las patrullas.

Los oficiales le marcaron el alto y, al revisar la situación del equino, confirmaron que correspondía con las características del animal reportado como robado.

Al solicitarle documentación que acreditara su propiedad, Gael reconoció que no contaba con ella, por lo que fue detenido en el lugar.

Tanto el joven como la yegua recuperada fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Control Regional, con sede en Pabellón de Arteaga, donde el Ministerio Público quedó a cargo de las investigaciones y de determinar la situación jurídica del detenido.