Un automóvil que contaba con reporte de robo vigente fue localizado por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, cuando realizaban recorridos de vigilancia por calles del fraccionamiento Vista de las Cumbres.

El vehículo, un Volkswagen Jetta modelo 2015, color azul, se encontraba aparentemente mal estacionado en el cruce de la calle Loma Bonita y avenida Piano, situación que llamó la atención de los uniformados.

Al aproximarse, los policías detectaron que las características de la unidad coincidían con las de un automóvil reportado como robado, por lo que procedieron a consultar sus datos en el sistema correspondiente.

La revisión confirmó que el Jetta tenía un reporte de robo vigente, motivo por el cual fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El automóvil quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que ordenó su ingreso a una pensión para mantenerlo bajo resguardo mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.