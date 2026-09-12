La Secretaría de Administración del Municipio de Jesús María puso en marcha la campaña “Ponte mis lentes”, orientada a fortalecer la empatía, sensibilizar sobre la importancia de la salud mental y proporcionar herramientas a los servidores públicos para identificar y atender situaciones emocionales que puedan afectar su bienestar.

Beatriz Marmolejo Hernández, secretaria de Administración Municipal, explicó que la estrategia forma parte del programa de capacitación continua, cuyo propósito es profesionalizar al personal y atender su bienestar psicológico y emocional. Señaló que la campaña surgió por encomienda del alcalde César Medina, quien planteó la necesidad de impulsar acciones en materia de salud mental entre los trabajadores municipales.

Jazmín Medrano, coordinadora de Capacitación a Servidores Públicos, explicó que el nombre de la campaña alude a la posibilidad de cambiar la perspectiva desde la cual una persona enfrenta sus problemas. Detalló que, ante pensamientos suicidas, puede presentarse la llamada “visión de túnel”, en la que se perciben pocas alternativas, o ninguna, para resolver una situación.

Ante ello, indicó que la empatía y el acompañamiento de compañeros, familiares y amigos pueden contribuir a ampliar la perspectiva de quien atraviesa una crisis emocional y facilitar la búsqueda de ayuda.

Marmolejo Hernández informó que la campaña ha llegado aproximadamente al 90% de los servidores públicos municipales mediante capacitaciones, pláticas y dinámicas realizadas en diferentes áreas y horarios laborales.

Señaló que entre el 5 y el 7% de las personas que han participado en la campaña solicitaron terapia psicológica. Quienes requieren atención son canalizados a las áreas correspondientes, gracias a la coordinación con instituciones externas para proporcionarles el apoyo necesario.