El Gobierno Municipal de Jesús María inició una campaña de descuentos de hasta el 90% en multas y recargos del impuesto predial, dirigida a contribuyentes que mantienen adeudos y buscan regularizar su situación fiscal antes de concluir el año.

El secretario de Finanzas, Luis Alejandro Rangel Magdaleno, informó que el programa estará vigente durante los últimos días de octubre y todo noviembre, aunque todavía no se determina si continuará en diciembre.

Precisó que el beneficio aplica exclusivamente a multas y recargos, mientras que el descuento del 50% en el pago del predial para grupos vulnerables permanece disponible durante todo el año.

Los contribuyentes pueden realizar sus pagos presencialmente o mediante plataformas digitales, donde las reducciones ya están incorporadas automáticamente. También se encuentran habilitadas las oficinas municipales de Finanzas, delegaciones, el Centro de Atención Municipal y otros puntos autorizados.

Respecto a la recaudación, explicó que la meta anual asciende a 170 millones de pesos, de los cuales se han obtenido aproximadamente 115 millones, equivalentes a más del 65% de lo previsto.

Sin embargo, reconoció que alrededor del 35% de los contribuyentes todavía presenta rezagos en sus pagos.

Finalmente, invitó a quienes enfrentan dificultades económicas a acudir a la Secretaría de Finanzas o a la Presidencia Municipal para recibir orientación sobre las alternativas disponibles para ponerse al corriente.