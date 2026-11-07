La Expo Mueble 2026 de Jesús María se realizará del 12 de noviembre al 6 de diciembre en las instalaciones del Deportivo Cielo Claro, frente a la Plaza del Mueble, con la participación de entre 18 y 20 fabricantes que ofrecerán muebles para el hogar de distintos estilos, diseños y medidas.

Clara Martínez Gallardo, secretaria de Desarrollo Económico de Jesús María, informó que esta exposición se ha convertido en una actividad tradicional para la industria mueblera del municipio, en la que los fabricantes presentan sus productos y atienden a compradores de Aguascalientes y otras entidades del país. Explicó que la sede tuvo que trasladarse al Deportivo Cielo Claro debido al incremento en el número de marcas participantes, ya que las instalaciones de la Plaza del Mueble resultaron insuficientes para albergar a todos los expositores.

Indicó que los visitantes podrán encontrar muebles de estilo clásico, Luis XV y contemporáneo, además de productos fabricados sobre pedido, de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada cliente. También habrá promociones y descuentos que serán establecidos directamente por cada expositor.

Señaló que la edición anterior, realizada durante la temporada del Buen Fin, registró resultados favorables. Mencionó que la derrama económica generada por esta actividad osciló entre tres y cinco millones de pesos, además de representar una oportunidad para que los fabricantes amplíen su mercado y mantengan la actividad productiva.

Por su parte, Jimena Ponce, encargada del área de ventas de Muebles Doneto, uno de los establecimientos participantes, explicó que la empresa, dedicada a la fabricación de salas, mesas de centro, recámaras, muebles para televisión, comedores y otros artículos para el hogar, fue fundada por su padre, Ernesto Ponce, en 1993 y actualmente cuenta con alrededor de 15 trabajadores.

Señaló que la fábrica ya cuenta con la certificación necesaria para exportar y que está pendiente la concreción de los vínculos comerciales que le permitan comenzar a comercializar sus productos en mercados internacionales.