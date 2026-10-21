Jesús María se convirtió en el primer municipio del país en implementar una plataforma digital para realizar el trámite del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), dirigida exclusivamente a las notarías y mediante la cual se redujo de tres semanas a siete días el tiempo de resolución, informó el alcalde César Medina Cervantes.

El presidente municipal explicó que el sistema se desarrolló durante casi seis meses, en coordinación con las áreas de Mejora Regulatoria, Finanzas y Desarrollo Urbano, además del Colegio de Notarios. La herramienta comenzó a operar después de una prueba piloto realizada en agosto y, según el edil, ya fue validada por representantes del gremio notarial.

Anteriormente, las notarías debían acudir de manera presencial a las oficinas municipales para presentar expedientes y completar el procedimiento relacionado con el traslado de dominio de viviendas y terrenos. Con la nueva plataforma, estas gestiones pueden realizarse en línea, lo que agiliza la revisión de documentos y la resolución de los trámites.

Medina Cervantes indicó que la iniciativa surgió de las propuestas de los notarios, quienes realizan de manera recurrente operaciones de compraventa, donaciones y otras transacciones inmobiliarias. Además, señaló que el ISABI representa una fuente de ingresos para las finanzas municipales superior a la recaudación del impuesto predial.

El proyecto fue inscrito en los Premios de Mejora Regulatoria, como parte de las acciones municipales para simplificar los procedimientos administrativos. El alcalde sostuvo que Jesús María es el primer municipio del país en poner en marcha este mecanismo.