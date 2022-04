La presidenta de la Asociación Mujeres Jefas de Familia, Gwendolyne Negrete Sánchez, calificó como erróneo el plan educativo con ideología que arma la SEP al desconocer los actuales libros de texto, la eliminación de exámenes de evaluación internacional y la alineación a los propósitos de la Cuarta Transformación.

La también socióloga afirmó que los niños y niñas de México merecen tener una educación sin ideología y se debe meter el acelerador en mejorarla ante el rezago que han tenido en los dos últimos años a causa de la pandemia.

Afirmó que el quitar lo pedagógico para poner una ideología va a ser desastroso para la enseñanza de las futuras generaciones, por lo que antes de realizar modificaciones, la SEP debería consultar a expertos y especialistas identificados como libres pensadores que no estén a favor de nada más que de la educación de los niños y niñas.

Enfatizó que el rezago educativo es bastante evidente y al quitar los exámenes de evaluación internacional que realiza el CONEVAL, entre ellos la prueba PISA de donde surge el comparativo de cómo va México en educación, va a impedir que se identifique lo que esté haciendo falta con relación a otros países.

Ante la crítica del Gobierno Federal al modelo neoliberal y sus modificaciones en los libros de texto gratuito, Negrete Sánchez dijo que ni la autoridad ha podido definir correctamente qué es dicho término porque para ellos es que el que trabaje no tenga, “y no es posible que me odies por tener, que es el discurso que hemos estado escuchando constantemente de parte del Gobierno de la 4T, entonces ¿qué van a poner en los libros de texto gratuitos de la 4T? La adoración a un presidente del cual muchísimos de los mexicanos no estamos de acuerdo con él, con su discurso de odio, con sus políticas fallidas de abrazos y no balazos, con su discurso para las personas que están haciendo robo a casas-habitación y feminicidios y decir que los vamos a acusar con su mamá”.

Apuntó que México es un país que tiene todo el potencial para ser altamente competitivo, pero se necesita que las personas estén educadas en todos los aspectos, sobre todo en el académico porque de ahí es de donde van a recibir las herramientas para desarrollar un empleo bien remunerado en su momento, “pero sí venimos con bases bastante mediocres, cómo vamos a hacerle. Tenemos que poner una firme atención en la educación de nuestros niños y niñas porque nuestro país se lo merece”.

