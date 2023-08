La Noticia:

Con un 30% de los votos, Milei, de 52 años, se convierte así en favorito para ganar las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo 22 de octubre… (bbc.com).

Comentario:

Sorprendió a muchos. Los mercados financieros argentinos se desplomaron el siguiente lunes. El triunfo de Milei tiene a los argentinos tratando de explicarse por qué este señor atrajo tanta votación. No que no hayan existido antes sorpresas, pero este candidato en particular tiene unas ideas un tanto extremas. ¿Con qué propuestas ganó Milei las primarias? En caso de ganar las elecciones, ¿podría Milei ponerlas en marcha?

Comencemos por decir que Milei sólo ganó las primarias, las que sirven para poner los nombres de los candidatos en las boletas de la votación del 22 de octubre. Las llaman PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Como si en México se convocara a toda la población a votar por los precandidatos de Morena y del Frente. Las elecciones que valen son las del 22 de octubre en las que, de no existir ventaja suficiente, se generaría una segunda vuelta en noviembre.

Milei, al ganar las primarias, se convierte en el candidato a vencer. Enfrentará como principales competidores a Patricia Bullrich, ex ministra del expresidente Mauricio Macri y a Sergio Massa, actual ministro de Economía y favorito del actual presidente Alberto Fernández.La alianza de Milei se considera de ultraderechay a Milei se le cree fan de Donald Trump y de Jair Bolsonaro. Esto podría ser negativo a la hora de que algunos ciudadanos consideren el voto útil. No es fácil para los “ultras” ganar una votación.

Además, Milei tiene unas propuestas, por decirlo suavemente, debatibles. Una de ellas, quizá la principal, es que pretende acabar con el Banco Central Argentino y reemplazar el peso argentino con el dólar. Eso podría terminar con la hiperinflación que padece el país (alrededor del 115% la más reciente), pero, una economía del tamaño de la argentina tendría muy difícil cambiar la moneda. Para ello se necesitarían muchos dólares (tanto en el gobierno como en circulación) y éstos no existen. Para conseguirlos se requeriría, sin duda, un préstamo cuantioso y ya Argentina debe mucho al Fondo Monetario Internacional. Los países que han cambiado su moneda al dólar (Ecuador, El Salvador y Panamá) tenían economías más pequeñas.

Milei, aparte, busca eliminar la mitad de las secretarías del Gobierno. Implicaría muchos ahorros, pero también falta de funciones y desempleo. Sería difícil que avance. Milei es un fanático del mercado libre, sin embargo, exagera proponiendo mercado abierto para los órganos humanos e incluso considerar el comercio de niños. Sin duda, manifestaciones de la gente se lo impedirían. Respecto al aborto es conservador y está en contra.

Cabe mencionar que, a pesar de ser obligatorias las elecciones, hubo una abstención de casi el 30%. La diferencia de dos puntos porcentuales del primero al segundo lugar podría caer. Los argentinos tienen tiempo de pensar si desean a Milei u otorgan su voto a alguno de los partidos tradicionales. La gente favorece los cambios, así que Milei podría ganar. ¡Cuidado!

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

salonsomendez@gmail.com