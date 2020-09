Promoverá el Movimiento Amplio Ciudadano un juicio político en contra de la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel por mentir a la ciudadanía en torno al no otorgamiento de la ampliación de la concesión a la entonces CAASA y hoy Veolia, mediante una carta que nunca existió y que no fue entregada a dicha concesionaria, acusó su representante Jesús Rangel de Lira.

En conferencia de prensa, el activista social recordó que en septiembre de 2018 cuando la alcaldesa Tere Jiménez recibió una carta intención de la entonces concesionaria CAASA para solicitar la ampliación, días después la presidenta municipal dio respuesta a través de una conferencia de prensa donde claramente señaló que era improcedente tal petición y en su lectura planteó una carta con la que iba a dar respuesta ese mismo día a la empresa. “Hoy después de este tiempo transcurrido nos dimos cuenta que lo que hizo la alcaldesa fue un montaje, una farsa y una mentira primero porque no estaba facultada para dar respuesta en la forma en que lo hizo y porque esa carta nunca existió”.

Indicó que como asociación solicitaron copia certificada de dicha Carta vía Transparencia al Ayuntamiento y la respuesta obtenida por parte de la Secretaría Particular fue que no hay tal. “Tras una búsqueda exhaustiva no se encontró la carta de la alcaldesa a CAASA con fecha de 27 de agosto de 2018. Incluso en Comunicación Social nos remitieron sólo a ligas de medios electrónicos por internet”.

Por lo anterior, dijo que con base en el Artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y la Ley de Servidores Públicos del Estado, dicha agrupación promoverá un juicio político en contra de la alcaldesa aunado a un plebiscito ciudadano por el tema de la concesionaria en la búsqueda de que se municipalice la prestación del servicio del agua potable.