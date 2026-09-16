J. Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi una década

Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- J Balvin y Valentina Ferrer pusieron fin a su relación después de casi una década juntos, confirmó la modelo argentina mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

La ex Miss Argentina explicó que ambos decidieron tomar caminos separados después de compartir varios años y momentos importantes. Señaló que la determinación fue tomada desde el respeto, el cariño y pensando en el bienestar de su familia.

Ferrer subrayó que la prioridad de ambos continuará siendo su hijo Río, nacido en 2021, a quien seguirán acompañando con amor durante esta nueva etapa.

La relación entre el cantante colombiano y la modelo comenzó en 2016, cuando ella participó en el video musical de “Sigo Extrañándote”. Meses después volvieron a encontrarse y su amistad evolucionó hasta convertirse en un noviazgo, que hicieron público en 2018 durante la Fashion Week de Nueva York.

Durante los años que permanecieron juntos, Ferrer acompañó al artista en distintos momentos personales y profesionales, entre ellos los problemas de salud mental sobre los que Balvin ha hablado públicamente.

La modelo pidió comprensión y respeto mientras atraviesan el proceso de separación. Hasta ahora, J Balvin no ha realizado declaraciones públicas sobre el fin de la relación.