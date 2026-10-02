Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Juan Antonio Bayona podría regresar a la franquicia Jurassic World ocho años después de dirigir Jurassic World: El Reino Caído. El cineasta español encabeza la lista de Universal para hacerse cargo de la continuación de Jurassic World: Renace, aunque todavía no existen negociaciones formales, según reportes de medios estadounidenses.

La dirección quedó vacante después de que Gareth Edwards, responsable de Jurassic World: Renace, abandonara la siguiente película por diferencias creativas. El proyecto ya cuenta con un guion de David Koepp, quien también escribió la cinta estrenada en 2025.

Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey están contemplados para regresar, aunque su participación dependerá de sus agendas. Jurassic World: Renace obtuvo una recaudación mundial de 869 millones de dólares.

Bayona cuenta con experiencia en grandes producciones y ha dirigido películas como Lo Imposible y La Sociedad de la Nieve, además de los primeros episodios de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder.

Steven Spielberg y el productor Frank Marshall continúan involucrados en la franquicia. Bayona estará este mes en México para participar en el Festival Internacional de Cine de Morelia como presidente del jurado de Largometraje Mexicano.