Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el izamiento de bandera a media asta en el Zócalo capitalino por los sismos de 1985 y 2017.

El evento es en memoria de las víctimas de ambos temblores.

La Mandataria federal fue acompañada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el Comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño; el Secretario de la Defensa, General Ricardo Trevilla; y el Secretario de la Marina, Almirante Raymundo Pérez.

Además están presentes la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada; la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, y Eduardo Agüero, presidente de la Cruz Roja.

Este sábado se cumplen 41 años del sismo de 1985 y nueve años del movimiento telúrico del 2017.

En 1985 el número de víctimas fue de al menos 3 mil 192, mientras que en el de 2017 se registraron 228 decesos en la CDMX, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca.