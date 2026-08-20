Iván de Luna, un niño de siete años, recorrió las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) como parte de una actividad que le permitió conocer algunas de las tareas que realizan las corporaciones de seguridad en Aguascalientes.

Durante la visita, el menor utilizó un uniforme policial y acudió a distintas áreas de la dependencia para observar sus actividades y conocer las funciones de sus integrantes.

Uno de los puntos del recorrido fue el C5i, donde le mostraron el sistema utilizado para monitorear diferentes zonas del estado mediante cámaras. Durante la explicación, Iván identificó en una de las pantallas un sitio ubicado cerca de su domicilio.

La jornada también incluyó un acercamiento con personal de la Policía Cibernética. Los integrantes de esta área le explicaron parte de las labores relacionadas con la identificación de riesgos en internet y las medidas de prevención dirigidas a niñas, niños y otros usuarios de plataformas digitales.

Posteriormente, Iván convivió con elementos del Centro Estatal de Prevención (CEPREV), área que realiza recorridos y actividades en colonias y comunidades de Aguascalientes.

Otra de las etapas de la visita estuvo dedicada a la Unidad Canina K9. El menor conoció a los ejemplares y recibió información sobre su entrenamiento y participación en tareas policiales, entre ellas la localización de personas.

La actividad concluyó después de que Iván recorriera las distintas áreas y conociera parte de las funciones que desempeña el personal de seguridad pública estatal.