El 19 de mayo se conmemora el 199 aniversario de la proclamación de Agustín de Iturbide como primer emperador de México. Ese día, pero de 1822, el Congreso lo declaró como monarca de la recién nación independizada, instaurando de esta forma el Primer Imperio Mexicano, mismo que no superaría los dos años de vida.

Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu nació en la actual ciudad de Morelia, Michoacán, el 27 de septiembre de 1783. Era hijo de Joaquín de Iturbide, un acomodado español, y María Josefa de Arámburu, de origen michoacano. Estudió en el Seminario Tridentino de su ciudad, pero no completó su formación. En 1800 ingresó al ejército virreinal en calidad de alférez.

Cuando estalló el movimiento independentista combatió en el bando realista para poner freno a los insurgentes. Ante los éxitos de estos últimos, decidió firmar el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, en el cual se proclamaba la independencia de la Nueva España. El 27 de septiembre del mismo año entró en la Ciudad de México con el Ejército Trigarante, completando de esta forma la emancipación del país.

El 19 de mayo de 1822, tras un motín llevado a cabo en la capital del país, el Congreso proclamó emperador a Iturbide con el nombre de Agustín I. El 21 de julio de aquel mismo año fue coronado junto a su esposa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

No obstante, su regencia se caracterizó por la oposición de los liberales y republicanos, quienes, dirigidos por Antonio López de Santa Anna, decidieron proclamar la República. Después de una ardua rivalidad entre ambas facciones, el emperador decidió abdicar el 19 de marzo de 1823. Con la renuncia a la Corona, se produjo la caída del Primer Imperio Mexicano, lo que, a su vez, dio lugar al surgimiento de la Primera República Federal de México (1823-1835).

Dos meses después de su abdicación, Iturbide salió en exilio hacia Europa, desde donde regresaría en julio de 1824. No obstante, a su llegada fue capturado y fusilado, el 19 de julio de aquel mismo año.

