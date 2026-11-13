Italika con pasado oscuro aparece en Los Pocitos

Una motocicleta que contaba con reporte de robo fue localizada por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes en calles de la comunidad de Los Pocitos, donde permanecía mal estacionada.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Marco Coronado, en su cruce con Leonardo Muro López. En ese punto, los uniformados detectaron una motocicleta Italika, modelo 2018, de color negro, cuya posición llamó su atención.

Al revisar los datos de la unidad, los policías confirmaron que estaba relacionada con una carpeta de investigación por robo, por lo que procedieron a asegurarla.

La motocicleta fue trasladada a la Fiscalía General del Estado y puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que ordenó su ingreso a una pensión para mantenerla bajo resguardo mientras continúan las diligencias correspondientes.