El Instituto Tecnológico de Aguascalientes participa en la evaluación de la calidad del agua que se extrae de los pozos y de la que se distribuye para consumo de la población, mediante un laboratorio acreditado que presta servicios a autoridades municipales, informó el director de la institución, José Luis Gil Vázquez.

Destacó que dicha instalación permite realizar análisis relacionados con la calidad del recurso hídrico y poner al servicio de la población los conocimientos y herramientas desarrollados en el ámbito académico. Explicó que actualmente existe coordinación con autoridades municipales, entre ellas el Ayuntamiento de Aguascalientes y el municipio de Jesús María, cuyos gobiernos han depositado su confianza en la capacidad técnica del laboratorio para realizar estudios del agua.

El director del ITA señaló que uno de los principales objetivos de esta colaboración es contar con información técnica que permita conocer las condiciones del agua proveniente de los pozos y del suministro de agua potable. Subrayó que la participación del instituto no se limita a las actividades de enseñanza e investigación que se desarrollan dentro de sus instalaciones, sino que también busca trasladar sus capacidades técnicas a la atención de necesidades concretas de la sociedad.

En este sentido, destacó que los análisis efectuados por el laboratorio permiten generar información que puede ser utilizada por las autoridades para conocer las condiciones del recurso hídrico y apoyar la toma de decisiones relacionadas con su manejo. Gil Vázquez consideró que la vinculación con los gobiernos municipales permite que el conocimiento generado en la institución tenga una aplicación directa y contribuya a atender uno de los temas que representa un reto para las ciudades.