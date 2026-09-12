El Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) presentó a Mathieu Christian Anne Hautefeuille, titular de la Unidad de Políticas Transversales de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, los avances obtenidos en semiconductores y electrónica avanzada.

Entre los principales resultados destacan tres chips diseñados por talento formado en la institución y fabricados en Estados Unidos, así como el desarrollo de otro dispositivo destinado a un electrocardiógrafo.

Durante la visita, el director del ITA, José Luis Gil Vázquez, expuso las capacidades científicas y tecnológicas existentes en el Estado. También participaron Ana Claudia Morales Dueñas, directora general del Incytea, y Armin González Aguilar, director de Inteligencia de Negocios de Aguascalientes.

Además se mostraron los avances en la construcción del Laboratorio Nacional de Semiconductores y Electrónica Avanzada. El proyecto busca fortalecer la formación de estudiantes y especialistas, además de impulsar investigaciones e innovación. El objetivo es concluir y equipar la infraestructura tecnológica local.