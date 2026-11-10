El Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) recibió el reconocimiento como la Mejor Escuela de Ingeniería del País, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), en su máxima categoría Platino, por la calidad de sus programas académicos y su contribución a la formación de profesionistas.

Durante un encuentro con la gobernadora Tere Jiménez, estudiantes, docentes y directivos de la institución compartieron esta distinción y agradecieron el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer la educación superior, la innovación y el desarrollo tecnológico.

La mandataria felicitó a la comunidad educativa y reconoció su aportación a la preparación de nuevas generaciones de ingenieros. Asimismo, exhortó a los estudiantes a aprovechar su formación académica y responder a las necesidades del sector industrial.

El director del ITA, José Luis Gil Vázquez, señaló que el reconocimiento es resultado del trabajo conjunto de alumnos, profesores y personal administrativo, además de representar el compromiso de mantener los estándares de calidad académica.

Por su parte, Ana Ximena Zacarías García, presidenta de la Sociedad de Alumnos, destacó que la distinción refleja el esfuerzo acumulado de varias generaciones y la dedicación de quienes integran la comunidad tecnológica.

Como parte de su visita, la gobernadora recorrió una exposición de proyectos estudiantiles y conoció propuestas de innovación desarrolladas en las aulas.

También visitó el Centro de Innovación Industrial para el Sector Aeroespacial del Bajío, donde estudiantes y empresas realizan actividades de diseño, ingeniería, desarrollo de prototipos y manufactura mediante tecnologías especializadas.

Al encuentro asistieron autoridades municipales y estatales vinculadas con los sectores educativo, científico y tecnológico.