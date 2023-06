Celebra instituto el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ en la explanada de las oficinas

Ciudad de México, 28 de junio de 2023 – El Estado mexicano está obligado a garantizar

que la sociedad conviva en condiciones de armonía, igualdad e inclusión. Por ello, el

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) está

comprometido en velar por la seguridad, bienestar y derechos humanos de cada

derechohabiente, sin importar su género ni orientación sexual, puntualizó el director

general, Pedro Zenteno Santaella.

En la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, en la explanada de las

oficinas centrales del instituto en la Ciudad de México, el titular del organismo subrayó:

“En el Issste tienen un aliado para poder ser esa bisagra de comunicación y que estos

temas se vean con normalidad, porque todos somos iguales ante la ley”.

Frente a derechohabientes y personal solidario de esta comunidad, destacó que es de

suma importancia trasmitir desde el núcleo familiar el amor al prójimo. “Estamos

hablando de seres humanos, sentimos amor y compartir ese amor como sentido de vida y

empatía nace del hogar; es ahí donde se forman los nuevos ciudadanos”.

Nuestra obligación como institución pública es impulsar la visión incluyente, enfocada en

la armonía permanente que busca la felicidad en la sociedad. “Seamos hombres y

mujeres libres, conscientes en un futuro de igualdad e inclusión”, apuntó.

Al recordar que el Issste fue la primera institución en México en brindar seguridad social a

parejas del mismo sexo, Pedro Zenteno informó que actualmente el Issste tiene

registrados dos mil 711 cónyuges y concubinos (as) que pertenecen a la comunidad

LGBTTTIQ+, de los cuales mil 37 son de hombres y mil 674 mujeres.

La directora de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Yezmín Lehmann

Mendoza, señaló que, anteriormente, no se apoyaba de manera concreta a personas que

quisieran transicionar de sexo; hoy en día más de 14 personas están viviendo ese proceso

acompañadas por el Issste.

“Nuestra misión es asegurar que cada persona, sin importar género u orientación sexual,

utilice nuestros servicios y se sienta acogida y respetada. En el instituto hay

oportunidades y respeto. Por ello, reconocemos a cada uno de ustedes como

derechohabientes que merecen recibir de manera justa sus prestaciones.”

Resaltó que aún falta mucho por hacer, por lo que invitó a cada trabajadora y trabajador

del organismo a sumarse a esta causa. “No vamos a permitir ningún tipo de violencia y

mucho menos de género; cada persona tiene las mismas posibilidades de crecer

laboralmente”, indicó la también organizadora del evento.

La presidenta de la Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados, Salma Luévano

Luna, reconoció al Issste por ser una institución aliada en la lucha de la comunidad

LGBTTTIQ+. “Estos espacios son muy importantes, porque nos permiten dar esa

visibilidad, aquí estamos y existimos. Mi lucha no parará hasta que mi dignidad se haga

costumbre”.

La presidenta de la Fundación Orgullo Diverso de México, Marsha Beya Cruz, subrayó que

la apertura de estos espacios es trascendental para demostrar y visibilizar la inclusión

diversa. “Se está logrando que los espacios se vuelvan incluyentes y sólo ayudando

podemos lograr que la justicia se haga costumbre”.

El actor/actriz y comediante, Manu NNa, destacó la importancia de contar con espacios

libres para expresar quiénes somos. “Con educación y respeto vamos a vivir de mejor

manera. Cuando era niñe no veía una figura que me representara en los medios de

comunicación; hoy con mi trabajo en esos espacios me doy cuenta de que yo soy parte de

esta revolución”.

Para celebrar la diversidad, la artista e imitadora Paola Torres presentó un espectáculo

musical.

Durante estos días, el instituto realizó diversas actividades artísticas para conmemorar el

Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+: