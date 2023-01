Mario Alberto Álvarez Michaus, director del ISSSSPEA, informó que a partir de este 2023 entrará en funciones el Comité de Proyectos Productivos, que posibilita invertir sólo el 5% del fondo de las pensiones, a fin de multiplicar los recursos de los trabajadores del estado y de los municipios.

Indicó que la aportación de esta institución al fondo de proyectos productivos está topada a 500 millones de pesos.

Además, aseveró que los proyectos que les proponga el Gobierno del Estado deberán cumplir con determinadas condicionantes, porque la parte social del ISSSSPEA no se trastoca, ya que los recursos que se generen serán para los propios trabajadores de esta institución, no para la ciudadanía de Aguascalientes.

Además, dijo que el proyecto productivo que se pueda impulsar económicamente deberá generar ingresos mayores a los esquemas tradicionales de inversión.

En entrevista con El Heraldo, el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado detalló que el Comité de Proyectos Productivos cuidará que las inversiones sean con base en porcentajes, es decir el ISSSSPEA no pondrá todo el capital, también deberá aportar el Gobierno del Estado. Y los ingresos generados se repartirán de acuerdo a lo aportado, comentó.

Aclaró que todavía se trabaja en el reglamento correspondiente de este esquema, donde el ISSSSPEA no será una caja chica ni emergente para el Gobierno del Estado.

Álvarez Michaus aclaró que este esquema no será el primero que se aplique en el país, ya opera en el estado de Guanajuato, donde la institución homóloga cuenta con cientos de farmacias que administran, al igual que centros comerciales, esto porque han invertido, construido y rentan, lo cual genera ingresos a su propio dinero.

Para algo similar se abrió la puerta desde el Congreso del Estado a fin de que se haga en Aguascalientes, donde el Instituto podrá participar en proyectos productivos a iniciativa del Gobierno Estatal, pero está condicionado a que sean de infraestructura, apuntó.

Los recursos del ISSSSPEA no serán prestados para construir escuelas, porque no generan rentabilidad, tampoco para campañas de vacunación, pero sí para carreteras de cuota, estacionamientos de paga o parques industriales, porque son productivos.

Mario Álvarez Michaus. Director del ISSSSPEA.