El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), Mario Alberto Álvarez Michaus, compartió detalles sobre irregularidades en inversiones que comprometen 170 millones de pesos. Esta situación ha causado inquietud tanto en la institución como entre sus afiliados.

Álvarez Michaus explicó que dichas inversiones se efectuaron en 2020 a través de la compra de certificados bursátiles en una colocación privada llamada PROTAC-B20. Aunque este instrumento tenía una calificación crediticia de triple B-, la mínima requerida por la institución para invertir, desde el comienzo de la actual administración estatal se detectaron irregularidades que suscitaron preocupaciones sobre un potencial incumplimiento de pago.

Detalló que, durante los primeros dos años, se cumplieron los pagos de intereses conforme a lo pactado, lo que no generó sospechas. Sin embargo, al llegar el vencimiento en junio de 2023, el desembolso no se concretó según lo estipulado.

El director del ISSSSPEA mencionó que, al detectar este incumplimiento, el Instituto solicitó al fiduciario que requiriera a la entidad emisora el pago del capital y los intereses del último año. Lamentablemente, dicha petición no obtuvo respuesta. Es esencial precisar que este caso no tiene relación con la situación de la UAA ni con la Fiscalía General del Estado; no se refiere a la misma empresa ni transacción.

El impacto financiero de este contratiempo representa cerca del 2% del fondo de pensiones del ISSSSPEA. Álvarez Michaus consideró inadmisible que una compañía no cumpla con sus compromisos de rendimiento y devolución de capital. Sobre eventuales acciones judiciales, enfatizó que aún no se puede calificar la situación como un fraude y que la última palabra la tendrá el poder judicial.

Mario Alberto Álvarez Michaus afirmó que el Instituto está listo para entablar demandas, tanto mercantiles como penales, para salvaguardar sus intereses y señalar a los posibles responsables, incluyendo al director general y al director de inversiones de esa época. En relación a conexiones con situaciones parecidas en otras organizaciones, Álvarez indicó que están analizando si hay algún nexo con Segalmex, otra entidad que ha tenido complicaciones financieras recientemente.