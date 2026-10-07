El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) lleva a cabo una reestructuración tecnológica de sus sistemas de fiscalización para vigilar el cumplimiento exacto de las cuotas patronales y frenar la evasión en el reporte de las nóminas reales por parte de los ayuntamientos de la entidad, informó su director general, Mario Alberto Álvarez Michaus.

El funcionario estatal reveló que las anomalías se detectan principalmente al procesar solicitudes de jubilación. Tras las reformas de 2018, se establecieron porcentajes mínimos de aportación obligatoria del 60% para el personal de confianza y del 70% para los trabajadores de base.

Sin embargo, persisten prácticas en las que los gobiernos municipales omiten declarar los sueldos reales, lo que perjudica el cálculo final de las pensiones y la estabilidad financiera del fondo.

Ante esta situación, el ISSSSPEA eliminó el esquema transitorio mediante el cual cobraba parcialidades de las pensiones a los municipios deudores. Actualmente, el instituto exige la liquidación total de los adeudos acumulados antes de procesar el retiro del trabajador, desvinculando a las entidades de los pagos directos.

Álvarez Michaus exhortó a los alcaldes a afiliar a la totalidad de sus plantillas para evitar futuras demandas laborales que comprometan las arcas municipales.

En materia de digitalización histórica, el organismo garantiza certeza en los registros desde 1993. Para periodos previos, correspondientes a las administraciones de Rodolfo Landeros y Miguel Ángel Barberena, la acreditación de los años cotizados requiere la revisión manual de archivos físicos o la validación de comprobantes de pago conservados por los propios empleados.

La deuda que crece

$200 millones

entre Tepezalá y Rincón de Romos

07% mensual

es la tasa de recargos moratorios

≈20% anual

puede aumentar el adeudo

$1.5 millones

ha abonado Rincón de Romos en la actual administración

4 quincenas

de atraso bastan para que el ISSSSPEA proceda con la cobranza coercitiva

2 municipios

mantienen litigios; los demás están al corriente