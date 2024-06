Comentario:

El ejército de Israel rescató a cuatro rehenes del centro de Gaza, en una operación que llevaba semanas planificada… (bbc.com).

De los más de 200 rehenes capturados por Hamás en octubre pasado, el ejército de Israel, en una operación digna de una película, rescató a tres hombres y una mujer retenidos en apartamentos de los habitantes de Gaza. ¿Cómo fueron tratados en el cautiverio? ¿Podrá Israel rescatar a más rehenes?

Israel tuvo inteligencia, al parecer con drones involucrados, de los apartamentos donde estaban prisioneros los rehenes y se puso a planificar el rescate a través de la construcción de maquetas para entrenar a las fuerzas armadas. Se desplegaron durante el día para aumentar el elemento sorpresa y a tiros se abrieron paso, provocando un número indeterminado de víctimas palestinas entre guerrilleros y civiles. Según Hamás fueron más de 200 las víctimas colaterales y otras fuentes señalan 70. ¿Qué tan válido es matar a 70, como mínimo, palestinos para rescatar a 4 israelíes?

Entrevistada, la joven rescatada declaró que era tratada como sirvienta por la familia donde estaba retenida. Por lo demás no fue maltratada. Sin duda, también a los hombres los hicieron trabajar. Parece que de cuando en cuando los cuatro eran cambiados de apartamento. Se sospecha que, a raíz de la operación, los restantes rehenes en poder de Hamás serán trasladados a los túneles que no ha podido encontrar el ejército de Israel. Se considera que será difícil rescatar militarmente a los aproximadamente 60 rehenes aún vivos y cautivos. Israel deberá recurrir a negociaciones para acabar con la guerra si desea rescatarlos.

El debate está abierto. Si el costo de rescatar a un rehén se contabilizara en dólares, sin duda Israel podría disponer de una cantidad importante para lograrlo. Pero si se contabiliza en vidas de civiles palestinos ¿no sería un tanto impropio considerarlo? Sin duda Hamás realizó una acción deleznable el pasado octubre matando 1200 israelíes y secuestrando a 250, pero Israel hace mal en cobrar el precio a civiles sólo por ser de la misma cultura y religión que los de Hamás.

Por ello Estados Unidos está presionando por una negociación de cese al fuego. Por más impresionante que haya sido la operación de rescate, no debería haber más. Al menos así de sangrientas.

Hunter Biden encontrado culpable.

Un jurado declaró culpable al hijo del presidente de Estados Unidos. La causa: adquirir un arma cuando estaba batallando con las drogas. Los americanos se enfrentarán en noviembre a una elección donde pueden seleccionar a un candidato convicto, en cárcel o no, o a un candidato con un hijo convicto. La Biblia dice que los ancianos de la iglesia se deben caracterizar, entre otras cosas, por tener a su familia en orden, porque quien no controla a su casa, no puede aspirar a controlar a la iglesia. Ciertamente Hunter Biden ya es mayor de edad, pero su carácter y personalidad los adquirió en la casa paterna.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas Pan American.

Correo: salonsomendez@gmail.com