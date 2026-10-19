La reforma al Impuesto sobre la Renta, aprobada por la Cámara de Diputados, podría presionar el flujo de efectivo de las empresas con ingresos anuales superiores a 50 millones de pesos, debido a las restricciones para aplicar deducciones fiscales y pérdidas, advirtió Francisco Gustavo Luna Meza, presidente del Colegio de Contadores Públicos.

El especialista explicó que las modificaciones limitan las deducciones que las empresas pueden utilizar para calcular sus impuestos. Las disposiciones contemplan excepciones para negocios de reciente creación, particularmente aquellos que se encuentran en sus primeros cinco años de operación.

Señaló que las nuevas reglas podrían repercutir en las obligaciones fiscales desde los pagos provisionales correspondientes a enero, que se realizan en febrero, si las modificaciones entran en vigor en los términos planteados. Advirtió que las restricciones podrían obligar a las compañías a desembolsar mayores cantidades por concepto de impuestos, lo que reduciría los recursos disponibles para cubrir sus compromisos operativos.

Agregó que el umbral de 50 millones de pesos en ingresos anuales también podría incluir a empresas medianas, cuyos niveles de operación las colocarían dentro del alcance de las nuevas disposiciones.

Ante este escenario, propuso que las autoridades fiscales simplifiquen los procedimientos administrativos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre ellos, mencionó los trámites relacionados con la firma electrónica y la acreditación del domicilio fiscal.

Finalmente, Luna Meza consideró que hacer más accesibles estos procedimientos contribuiría a facilitar la formalidad y permitiría que los contribuyentes atendieran sus obligaciones sin enfrentar obstáculos administrativos innecesarios.