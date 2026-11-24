La propuesta de incrementar el Impuesto sobre Nómina (ISN) en 2027 se presenta en uno de los peores momentos de la economía de Aguascalientes y la región, ante la contracción industrial, la pérdida de empleos y el aumento de las obligaciones laborales, advirtió Roberto Díaz, presidente del Consejo Estatal Empresarial.

El dirigente consideró que las condiciones económicas no son propicias para elevar la carga tributaria del 2.5% al 3%, particularmente cuando, de las tres plantas automotrices que operaban en la entidad, quedan dos, las cuales han reducido sus niveles de producción.

Advirtió que la acumulación de obligaciones fiscales y laborales podría propiciar que más empresas migren hacia la informalidad, aunque confió en que el Gobierno estatal y el Congreso reconsideren la propuesta.

Por su parte, Erika Muñoz Vidrio, presidenta de Canacintra Aguascalientes, señaló que la caída del 9% en la actividad industrial debe encender las alertas, pues refleja el deterioro económico de una entidad que, a su juicio, presenta menor dinamismo y diversificación productiva frente a otros estados de la región.

Reveló que los organismos empresariales no han recibido respuesta del Gobierno estatal tras emitir un posicionamiento conjunto en rechazo al incremento del ISN, pese a los acercamientos previos con funcionarios estatales, a quienes pide no solo oír, sino escuchar.

Cuestionó que las autoridades analicen de manera aislada el aumento del 20% en la tasa del impuesto, sin considerar los costos adicionales derivados de la reducción de la jornada laboral, el incremento salarial y las cuotas obrero-patronales.

Ante la falta de recuperación del empleo industrial, consideró prioritario preservar las fuentes de trabajo, retener las inversiones y aprovechar las capacidades de la industria automotriz para diversificar la economía hacia sectores tecnológicos, en lugar de imponer mayores cargas a las empresas formales.