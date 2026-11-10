El Consejo Estatal Empresarial se sumó a los organismos empresariales que rechazan la propuesta de incrementar el Impuesto Sobre Nóminas de 2.5 a 3% para 2027, al considerar que el contexto económico actual no ofrece condiciones para imponer mayores cargas fiscales a las empresas.

Su presidente, Roberto Díaz Ruiz, fijó la postura del CEEA, tras participar en una reunión con representantes de organismos empresariales y autoridades estatales, entre ellos el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López, y el secretario de Finanzas, Alfredo Martín Cervantes García, donde ambas partes expusieron sus argumentos respecto a la propuesta de incremento.

Mientras la representación gubernamental presentó las razones que sustentan el ajuste fiscal, los empresarios manifestaron su preocupación por las repercusiones que tendría elevar el impuesto sobre la nómina en los costos de operación, la generación de empleos y la permanencia de las empresas.

La postura del Consejo Estatal Empresarial es mantener la tasa vigente de 2.5% y privilegiar alternativas que permitan fortalecer las finanzas públicas sin trasladar una mayor presión económica al sector productivo.

Entre las propuestas planteadas destacan mejorar la eficiencia del gasto público, ampliar la base de contribuyentes y transparentar el destino de los recursos recaudados.

Díaz Ruiz sostuvo que la prioridad debe ser preservar el empleo formal, incentivar la inversión y garantizar la viabilidad de las empresas, por lo que reiteró la disposición del organismo para mantener el diálogo y trabajar conjuntamente con las autoridades en la búsqueda de soluciones.

Con esta postura, el CEEA se suma a la postura del Grupo de Industriales de Aguascalientes (GIA), el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, (CCEA), el Grupo Industrial MAEN, el Clúster de Innovación industrial de Aguascalientes (CLIA) que han expresado su rechazo al aumento del ISN.