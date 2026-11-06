El Gobierno del Estado proyecta recaudar 3 mil 80 millones de pesos por concepto del Impuesto sobre Nóminas (ISN), gravamen que representa la principal fuente de ingresos propios, de acuerdo con el proyecto de Ley de Ingresos 2027, presentado a los diputados locales para su análisis y votación antes de finalizar el año en curso.

El ISN representa cerca del 60% de la recaudación que la administración estatal espera obtener mediante impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, según el proyecto entregado a los legisladores como parte del paquete económico 2027.

Para 2027, Aguascalientes estima ingresos totales por 41 mil 671 millones 188 mil pesos, de los cuales 36 mil 449 millones 50 mil pesos, equivalentes al 87.5%, procederían de participaciones, aportaciones, convenios e incentivos federales.

En términos generales, la administración estatal proyecta obtener 5 mil 222 millones 138 mil pesos de ingresos propios durante el próximo ejercicio fiscal, lo que representa un incremento del 15.4% respecto al año en curso.

De esta cantidad, 3 mil 315 millones 51 mil pesos corresponderían al cobro de impuestos, mientras que mil 907 millones 87 mil pesos provendrían de derechos, productos y aprovechamientos.

Así, los recursos propios representarían apenas el 12.5% del total de ingresos, aunque registrarían un crecimiento superior al de las transferencias federales, para las cuales se estima un aumento del 8.3% respecto a 2026.

Además del Impuesto sobre Nóminas, la recaudación estatal contempla contribuciones por servicios de hospedaje, instrumentos notariales, venta final de bebidas alcohólicas y espectáculos públicos, así como derechos por licencias de conducir, control vehicular, expedición de documentos y autorizaciones, además de multas y recargos.