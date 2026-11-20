El bajo nivel del Impuesto Sobre Nómina (ISN), en comparación con otras entidades del país, ha sido uno de los factores que han favorecido la llegada de inversiones industriales, afirmó el presidente de Coparmex Aguascalientes, Juan Carlos Soledad Pérez, quien pidió mantener la tasa actual del 2.5% y reconsiderar el incremento al 3% propuesto para 2027.

Sostuvo que la política fiscal del estado ha representado una ventaja competitiva para atraer empresas y generar fuentes de empleo, por lo que consideró inconveniente homologar el gravamen con el de otras entidades federativas.

“Es uno de los puntos que ha hecho que inversiones lleguen a nuestro estado”, señaló, al explicar que el costo de la nómina forma parte de los elementos que evalúan las empresas industriales al decidir dónde establecer sus operaciones.

Cuestionó que se busque igualar la tasa impositiva con la de otros estados, cuando Aguascalientes se ha distinguido históricamente por mantener una menor carga fiscal sobre la generación de empleo.

Como muestra del entorno económico, indicó que los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social presentan una disminución anual de poco más del 1% en Aguascalientes, mientras que, a escala nacional, la reducción alcanza el 4%, de acuerdo con las cifras de septiembre que citó.

Explicó que esta tendencia puede reflejar el cierre de establecimientos o su desplazamiento hacia la informalidad, con consecuencias para la disponibilidad de puestos de trabajo.

Además, señaló que la recaudación del ISN ha crecido durante los últimos años sin necesidad de modificar la tasa, debido al incremento de los salarios y, por consiguiente, de la base gravable.

Consideró que los ajustes salariales previstos permitirían aumentar nuevamente los ingresos estatales sin elevar el porcentaje del impuesto. Asimismo, pidió sensibilidad al Congreso del Estado, que tiene en sus manos la aprobación de la Ley de Ingresos, y al Poder Ejecutivo para reconsiderar la propuesta.