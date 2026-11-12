“No estamos en plan de negociar, estamos en plan de visibilizar cómo podemos seguir con el 2.5%”, afirmó Nora Cardona, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), al reiterar que el sector mantiene firme su rechazo al incremento del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) del 2.5 al 3%, propuesto en la Ley de Ingresos del Estado para 2027.

Cardona reconoció que el Gobierno del Estado enfrenta necesidades presupuestales ante los recortes de recursos federales en rubros como salud, educación e infraestructura. Sin embargo, consideró que trasladar esa presión financiera al sector productivo mediante un incremento al ISN no es conveniente, especialmente cuando existe poca circulación de dinero en la entidad.

Señaló que el aumento de medio punto porcentual representa, en realidad, un incremento del 20% en el impuesto que pagan las empresas sobre sus nóminas.

Refirió que, por cada millón de pesos de nómina mensual, un empresario tendría que pagar alrededor de 60 mil pesos adicionales al año por concepto de ISN.

La dirigente empresarial explicó que las mesas de diálogo con el Gobierno del Estado no tienen como propósito negociar una tasa intermedia, sino sensibilizar a las autoridades sobre las consecuencias que tendría elevar este impuesto, particularmente en la competitividad estatal, la atracción de inversiones y la conservación de empleos formales.

Agregó que el CCEA coincide con el Grupo de Industriales de Aguascalientes (GIA) en la importancia de conservar las condiciones fiscales que mantienen la competitividad del estado.

Asimismo, indicó que cuentan con el respaldo de análisis del Colegio de Economistas, mediante los cuales buscan demostrar el impacto del incremento y la importancia de mantener condiciones favorables para la inversión, la generación de empleos formales y el combate a la informalidad.