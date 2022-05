Una vez terminada la primera mitad de la temporada regular en la LNBP Femenil 2022, el Club Panteras de Aguascalientes tuvo una apertura hacia los medios de comunicación para poder hablar con la coach del equipo, Isabel Fernández, así como con algunas jugadoras del plantel.

En entrevista para El Heraldo de Aguascalientes, la coach española comentó acerca de su llegada al equipo felino, sus ideales y objetivos de la temporada, así como su experiencia en estas cinco semanas desde que llegó a México.

Respecto a su llegada al Club Panteras, Isabel comentó que todo fue por casualidad, ya que su agente argentino le platicó acerca de este nuevo proyecto en México y, a pesar de tener contratos de 12 meses en Alemania, le pareció buena idea tener esta experiencia corta en nuestro país.

Su llegada a México fue dura porque era su primera vez en el país y le fue un poco complicado adaptarse tanto a la cultura como al baloncesto que se practica aquí, pero gracias al apoyo del club y de la gente a su alrededor se siente bastante cómoda en la ciudad.

En cuanto a la liga, Isabel “Moses” afirma que lo más complicado es la poca preparación que se tiene, debido a que sólo se tuvo un entrenamiento con todas las jugadoras antes de iniciar la campaña, además de que el baloncesto en México es muy físico, algo que no se ve mucho en Europa.

Los ideales de la coach española son que ella no cree en individualidades, confía más en el trabajo en equipo y eso ha tratado de demostrarlo sobre la duela en esta temporada. Así mismo, su tarea en este proyecto es ser constantes y competirles a todos los rivales por igual, sin menospreciar a nadie ni hacerse menos ante cualquier contrincante.

Un hecho curioso que ocurrió hace una semana fue lo que pasó en su serie ante Halcones de Xalapa, en donde en el primer partido las felinas ganaron por 20 puntos, pero en el segundo juego cayeron en Veracruz y, según Isabel Fernández, esto se debió a que no sellaron el partido cuando tenían que hacerlo, errando jugadas claras en momentos clave, ocasionando la respuesta de sus rivales.

Finalmente, sobre el cuestionamiento de los objetivos de Panteras en esta campaña, Isabel comentó que “no vine desde España para conocer la ciudad”, su visión está en el campeonato y trabajará arduamente para conseguirlo. De igual manera, hizo una invitación a la gente de acudir a los partidos para ver el nivel que tiene el equipo y que nadie le cuente acerca de lo que se vive, sino presenciarlo personalmente.

