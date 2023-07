Por FRANCISCO VARGAS M.

El joven michoacano Isaac Fonseca lo volvió a hacer, al salir por la ‘Puerta Grande’ de la Plaza “La Misericordia” de Pamplona, el año pasado como novillero y ahora como matador de toros, al cortar dos orejas este domingo 9 de julio 2023, hecho importante como el mensaje claro, fuerte y de protesta que envió a los políticos que apoyan todos los movimientos en contra y de prohibición de la fiesta de toros en nuestro país. Por su parte Adrián de Torres y Román no contaron con materia prima para obtener el triunfo que deseaban.

Con un lleno y clima un tanto caluroso, se jugaron seis toros de la ganadería de Cebada Gago, correctos de presentación, algunos carentes de casta y sin cumplir en varas. Primero, noble pero soso y deslucido; segundo, rebrincado y descompuesto en sus embestidas, terminó rajándose; tercero, con mucho genio y temperamento; cuarto, sin clase; quinto; manso y deslucido; sexto, pronto se vino a menos.

ADRIÁN DE TORRES (Blanco y Oro)

Con “Delantero”, abanto y distraído de salida, lanceó con brevedad a la verónica, quitando por chicuelinas ante las embestidas sosas del negro astado. Con pases estatuarios comenzó muleta en mano, siguiendo con un trasteo de empeño y voluntad con pases limpios por ambos lados, a un toro sin clase que nunca humilló alargando su labor. Estocada casi entera perpendicular, varios golpes de descabello, un aviso y silencio.

El cuarto fue “Chillón”, al que lanceó con suavidad a la verónica rematando con media y revolera, quitando con vistosas chiocuelinas. Ya con sarga estuvo valiente y con entrega, siempre por encima del castaño toro, que nunca humilló sacando pases por demás meritorios, finalizado con ajustadas manoletinas. Dos pinchazos, estocada trasera sufriendo un susto, para aviso escuchando palmas de aliento.

ROMÁN (Gris Plomoy Oro)

A “Formalito”, rebrincado en sus primeras embestidas le trazó verónicas abriendo compás. Tomó su turno Fonseca quitando brevementecon ajustadas chicuelinas. En muleta con pases por alto inició siguiendo con derechazos en los medios molestado por el viento, ante las descompuestas embestidas del burraco. Se pasó la sarga a la izquierda, siendo notorio la querencia del burel a las tablas. Prosiguió por el derecho con voluntad más que lucimiento si tener colaboración del rajado astado. Estocada atravesada que hizo guardia, y golpe de descabello para palmas.

El quinto fue “Perezoso”, con él estuvo breve en su recibo con capa. Con un toro rajado en varas, comenzó por alto su labor muleteril, misma que no alcanzó la lucides debido al comportamiento del negro astado sin clase que buscó en todo momento su querencia en toriles, robándole meritorios pases Romána base de dejarle la muleta en la cara, buscándole en todomomento las vueltas al rajado burel. Pinchazo y estocada defectuosa recibiendo palmas

ISAAC FONSECA (Fucsia y Oro)

Su primero fue “Caminero”, número 42, con 565 kilos, lo saludó con vistosas chicuelinas cerrando con media; lanceando de Torres por verónicas a pies juntos en su turno de quites. Brindó al público su primer toro como matador en Pamplona, para ponerse rodillas en tierra e iniciar con pases cambiados por la espalda y de pecho. Ante las violentas y coladas embestidas, el diestro michoacano le puso entrega, voluntad y valor, sacando pases por ambos perfiles tragándole en todo momento al negro girón que tiraba el derrote en el último tiempo, muletazos que el público le reconoció. Con habilidad dejó el acero en su totalidad, para petición de oreja que le fue concedida.

El cierra plaza fue “Cantarero”, número 57, con 575 kilos, al que de hinojos lo recibió con dos largas cambiadas cerrado en tablas, chicuelina y verónica. En banderillas tras estar lucido se desmonteró Juan Carlos Rey. Solicitó el micrófono de la trasmisión de televisión para hacer un fuerte llamado a los políticos y movimientos que apoyan la prohibición de la fiesta en nuestro país. Muletaen mano comenzó con pases cambiados por la espalda mirando el tendido y con un toro rebrincado que tiraba el derrote al final del muletazo y que pronto se paró, a base de ponerse a la distancia correcta le sacó al burraco astifino, pases que tuvieron gran mérito y calado, mostrando en todo momento de su faena gran solvencia, oficio y claridad de ideas, finalizando con ajustadas manoletinas. Nuevamente se fue con determinación, dejando el acero en su totalidad poco tendido, tardando un poco en hacer efectos, para cortar una oreja, teniendo solicitud de la segunda que el presidente no se la otorgó, dando la vuelta triunfal y salir enseguida por la ‘Puerta Grande’, cumpliendo de esta manera aquello que reza Quien no asegunda no es buen labrador”.

¡Enhorabuena a Isaac Fonseca como también a Ernesto Javier ‘Calita’, quien dio dos vueltas al ruedo tras petición de oreja en su confirmación de alternativa, ¡también este domingo en la Plaza de Toros ‘Las Ventas’ de Madrid! (pacovargas_@hotmail.com )