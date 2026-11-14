Dos hombres terminaron detenidos luego de ser señalados por irrumpir en una vivienda y amenazar de muerte a sus propietarios, en el fraccionamiento Stacia, ubicado en el municipio de Jesús María.

Los sospechosos fueron identificados como José “N” y Fernando “N”, ambos de 33 años de edad, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes por su presunta participación en los delitos de amenazas y allanamiento de morada.

Los hechos se registraron en un domicilio de la calle Teseo, donde los afectados solicitaron la intervención policial tras denunciar que dos individuos habían ingresado a su propiedad sin autorización y lanzado amenazas de muerte en su contra.

Elementos del Mando Coordinado acudieron al lugar y, al llegar, fueron abordados por los propietarios del inmueble, quienes identificaron directamente a los dos presuntos agresores.

Ante el señalamiento de las víctimas, los uniformados procedieron a detener a ambos sujetos, quienes fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación por los delitos señalados y será la encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos.